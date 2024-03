Tunisie : Saisie de 37 000 œufs stockés illégalement

Dans le cadre de l’intensification des campagnes de surveillance en conjonction avec l’approche du mois de Ramadan, afin de lutter contre les violations et de faire face au phénomène de la spéculation, de la manipulation, et de la contrebande, ainsi que de contrôler les commerces ouverts au public, les voies de distribution, et de lutter contre tout ce qui pourrait compromettre la santé et la sécurité publiques, les unités de la brigade de la police municipale de Tunis (centre de police municipale de la Wardia) ont réussi à découvrir un entrepôt improvisé destiné au stockage d’œufs en vue de la spéculation, en collaboration avec une équipe relevant de l’administration régionale du commerce à Tunis.

À cette fin, un procès-verbal économique a été établi pour spéculation, augmentation des prix, non-présentation de factures d’achat, et la confiscation de 37 000 œufs.