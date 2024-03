Condamnation à 10 ans de prison pour un algérien ayant tenté d’enfuir une tunisienne soupçonnée de terrorisme

La Cour d’assises du tribunal de la wilaya d’Alger a prononcé une peine de 10 ans de prison à l’encontre d’un homme algérien accusé de tentative d’enfuir d’une femme tunisienne soupçonnée d’être impliquée dans une affaire terroriste.

L’accusé a comparu devant la Cour pour répondre des charges de soutien à des groupes terroristes et de possession illégale d’une arme de catégorie 5 sans autorisation. Il avait été arrêté par les forces de sécurité à la frontière de la commune de Seddoukra avec la Tunisie, en flagrant délit de tentative de trafic d’une femme enceinte de nationalité tunisienne travaillant pour le compte d’un groupe terroriste. L’enquête a révélé que l’opération faisait partie d’un accord conclu avec une personne avec laquelle il entretenait une relation professionnelle et amicale depuis longtemps. Selon le quotidien algérien “El Chourouk”, les deux parties avaient convenu d’une somme d’argent en échange du trafic de la femme, recherchée par les autorités algériennes et tunisiennes pour son implication présumée dans une affaire terroriste. Ils ont tenté de la transporter à bord du véhicule de l’accusé, mais leur plan a échoué et ils ont été arrêtés et soumis à une enquête qui a conduit à la saisie d’une arme de catégorie 5 appartenant à l’accusé.

Les autorités algériennes ont également interrogé leurs homologues tunisiens sur l’identité de la citoyenne tunisienne, qui s’est avérée être l’épouse d’un terroriste travaillant pour son groupe. Avant l’incident, elle avait convenu avec l’accusé et une autre personne de la faire passer en Tunisie à la demande de son mari en échange d’une somme d’argent.