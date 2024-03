Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune soulignent la nécessité de renforcer la coopération bilatérale

Les présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune ont souligné lors d’une rencontre samedi à Alger, la forte volonté de poursuivre la coordination et la concertation, d’impulser les relations bilatérales et de les hisser aux plus hauts niveaux, pour servir les intérêts communs des deux peuples frères, a fait savoir dimanche, dans un communiqué, la Présidence de la République.

Les chefs d’Etat tunisien et algérien qui se sont rencontrés au terme de la visite de Saïed en Algérie, ont mis l’accent sur l’importance d’enraciner une profonde prise de conscience de l’avenir commun et de consacrer les principes de la solidarité, de la complémentarité et de l’entraide entre les deux pays.

Les deux présidents ont passé en revue, à cette occasion, les différents aspects de la coopération étroite et du partenariat fructueux existant entre la Tunisie et l’Algérie dans de nombreux domaines et se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales.

Ils ont convenu de la nécessité de renforcer le rythme de la coopération notamment, par le biais des réunions de la Haute commission mixte tuniso-algérienne et des différents mécanismes de l’action bilatérale, outre le lancement de projets communs dans les régions frontalières entre les deux pays dans les plus brefs délais.

Les présidents ont, encore, évoqué plusieurs dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun et en premier lieu, le soutien au peuple palestinien dans sa résistance stoïque à la colonisation sionniste inique.

Le président Saïd avait pris part, en tant qu’invité d’honneur, au 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz -GECF- (du 29 février au 2 mars 2024) à Alger.