Cette nuit, samedi 2 mars 2024, le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie. Les vents souffleront modérément du secteur sud près des côtes et sur les hauteurs, et seront faibles à modérés dans le reste des régions. Les températures nocturnes varieront généralement entre 10 et 14 degrés, et autour de 7 degrés dans les hauteurs de l’ouest.