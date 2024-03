Tunisie : L’ISIE annonce officiellement la composition des conseils régionaux

La composition définitive des 24 conseils régionaux a été annoncée ce soir au cours d’une conférence de presse organisée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à Beit al-Hikma, à Carthage.

Les opérations de tirage au sort des membres des conseils régionaux dans les différents gouvernorats du pays se sont déroulées dans “la pleine et entière transparence et fluidité”, avait indiqué plus tôt dans la journée le président de l’ISIE, Farouk Bouasker.

Bouasker avait, dans une déclaration aux médias, affirmé que la composition définitive sera annoncée ce soir au terme de la réunion du conseil de l’ISIE qui validera les procès-verbaux du tirage au sort avant de convoquer les membres des conseils régionaux à leur prise de fonctions dans les différents gouvernorats mercredi prochain.

Et le président de l’ISIE d’ajouter que la dernière et ultime étape serait l’élection des membres des conseils des districts et du conseil national parmi la composition des conseils régionaux officiellement annoncée.

Évoquant la question des incompatibilités au niveau local, le président de l’instance électorale a tenu à préciser que les membres du conseil régional ne peuvent pas être aussi membres aux conseils locaux.

Pour parer à ce cas d’impossible ubiquité, bouaskar propose d’appliquer la règle de l’alternance au mandat de membre au sein du conseil régional du gouvernorat chaque trois mois à travers l’opération du tirage au sort.

Revenant sur la question du dispositif juridique régissant les conseils régionaux, le président de l’ISIE a souligné que le code des collectivités locales comprend dans son chapitre relatif aux conseils régionaux un texte juridique encore en vigueur applicable au cas des conseils régionaux.

Ce texte, ajoute le président de l’ISIE, a le mérite de respecter et la lettre et l’esprit du décret-loi n°10 et peut ainsi offrir des alternatives aux problèmes de répartition des compétences en attendant de procéder à une modification ultérieure.