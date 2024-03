Tunisie : Des pluies importantes sont prévues au cours des prochaines 24 heures dans ces régions

Selon le bulletin météorologique exceptionnel publié par l’Observatoire tunisien de la météorologie et du climat aujourd’hui, vendredi, des quantités importantes de pluie sont prévues au cours des prochaines 24 heures comme suit :

Entre 1 et 20 mm dans les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte (les quantités les plus importantes dans les régions d’Aïn Draham, Beni M’tir, Nefza, Tabarka, Téboursouk).

Pour le reste du nord : entre 1 et 10 mm, ne couvrant pas toutes les stations météorologiques.

Pour les gouvernorats du littoral (Sousse, Monastir, Mahdia) ce soir : entre 1 et 5 mm, et localement peut-être jusqu’à 10 mm. Les stations météorologiques les plus proches de la mer ont une probabilité faible.

Les autres régions du centre et du sud de la Tunisie ne sont pas concernées, et Dieu sait mieux.

D’autres quantités de pluie sont prévues dimanche et lundi dans le nord de la Tunisie.