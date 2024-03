Nabeul : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et saisie d’armes

La brigade régionale de lutte contre les stupéfiants à Nabeul, en collaboration avec les unités centrales et régionales de la Sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la Direction de la police judiciaire à El Gorjani, et en coordination avec les représentants du ministère public des tribunaux de première instance de Nabeul et Grombalia, a mené des opérations de sécurité couvrant les quartiers populaires de Qurbah, Beni Khalled, Tazarka, Dar Chaabane, Sidi Omar, Sidi Moussa, et Bir Challouf.

Ces opérations ont conduit à l’arrestation de criminels recherchés et impliqués dans le trafic de drogue dans la région de Nabeul, avec les résultats suivants :

Arrestation de 5 individus recherchés et classés comme dangereux, faisant l’objet de plusieurs mandats d’arrêt émis par différentes unités de sécurité et instances judiciaires, pour des chefs d’accusation tels que le trafic de drogue, le vol de voitures, et le vol à main armée.

Mise en détention de 9 criminels dangereux impliqués dans des crimes liés aux stupéfiants, dont 2 femmes.

Saisie d’une quantité de substances illicites.

Saisie d’une quantité de résine de cannabis.

Saisie d’une quantité de comprimés psychotropes.

Saisie d’une balance, d’outils de découpe et d’une variété d’armes blanches de différentes tailles.

Saisie d’une motocyclette lourde utilisée dans le trafic de drogue.

Saisie d’une somme d’argent d’environ 13 000 dinars provenant des recettes du trafic de drogue.

Saisie d’une voiture volée.