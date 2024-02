Libye : une institutrice punit une élève, son père furieux jette une grenade à l’école en signe de protestation !

La ville de Benghazi, en Libye, a été le théâtre d’un incident surprenant récemment, lorsqu’un parent a décidé de jeter une bombe dans la cour de l’école en représailles à une punition infligée à sa fille par l’une des enseignantes.

La direction de la sécurité de Benghazi a indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles un parent d’élève d’une école située dans le quartier d’Al-Salmaniya l’ouest aurait lancé une bombe artisanale dans la cour de l’école, menacé les membres du corps enseignant, proféré des injures et utilisé un langage grossier. Ces actes faisaient suite à la sanction infligée par une enseignante à sa fille.

Le directeur de la sécurité de Benghazi, Ahmed Al-Shamakh, a donné des instructions strictes aux membres du poste de police de Ras Ibeida pour arrêter la personne recherchée. Les opérations de recherche ont été lancées dans le quartier d’Al-Salmaniya l’ouest, et l’individu recherché a été localisé et appréhendé par les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue et, lors des interrogatoires, il a été révélé qu’il était né en 1977. Il a avoué les faits qui lui étaient reprochés et a été remis aux autorités compétentes.