Ancien ministre recherché pour corruption financière et administrative !

Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre d’un ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières par le juge d’instruction du bureau six du pôle judiciaire financier. Il n’a pas été possible d’interroger cet ancien ministre des Domaines de l’État concernant un dossier de corruption financière et administrative lié à sa supervision du ministère des Domaines de l’État.

Selon les informations disponibles, les autorités sécuritaires sont en train de rechercher l’endroit où se trouve l’ancien ministre, sachant qu’il lui est interdit de voyager depuis plusieurs mois en vertu d’une décision judiciaire.