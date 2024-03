Mesures d’urgence suite à la collision du navire EKMEN SKY avec le pont mobile à Bizerte

La commission régionale d’organisation des secours a approuvé lors de sa réunion d’urgence hier soir, sous la supervision du gouverneur de Bizerte, Samir Abdel Lawi, plusieurs mesures urgentes suite à l’accident de collision du navire EKMEN SKY avec le pont mobile en fin de journée.

Parmi les décisions et mesures annoncées par le président de la commission et le gouverneur de Bizerte, les services de l’administration régionale de l’équipement sont chargés de désigner un bureau de surveillance spécialisé qui débutera dès demain, mardi, une évaluation approfondie de l’installation et des tests pour déterminer les conséquences et les déchets de l’accident sur le pont dans toutes ses composantes. Le travail du plan de circulation précédent a également été maintenu, avec les autorités compétentes chargées de veiller à son application. De plus, le quai numéro 1 du port commercial de Bizerte ne sera pas utilisé, et une commission sectorielle comprenant les services de la garde côtière, des douanes, de l’administration du pont, et de l’administration portuaire sera chargée de déterminer la distance entre le pont et le quai. La commission reste en état de réunion permanente.

Le président de la commission régionale d’organisation des secours et le gouverneur de Bizerte ont activé lors de leur inspection sur le site de l’accident en fin de journée, les travaux de la commission et son plan opérationnel sur le terrain pour garantir la sécurité de l’installation, de ses utilisateurs et des droits de l’État tunisien. De plus, le plan de circulation a été activé pour rétablir la circulation normale sans problèmes.

Il est à noter que le pont mobile du côté de la ville de Bizerte a été le théâtre en fin de journée d’une collision avec le navire de chargement vide EKMEN SKY, pendant qu’il était amarré au quai du port commercial de Bizerte et se préparait à charger des quantités de fer destinées à l’exportation. La proue du navire a heurté la barrière métallique du pont en raison de la force du vent.