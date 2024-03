Temps instable : pluies et nuages couvrent le ciel cette nuit

Cette nuit, le ciel sera couvert par des nuages passagers dans la plupart des régions, plus denses dans le nord avec des prévisions de pluies éparses temporairement orageuses dans l’extrême nord-ouest du pays.

Selon un communiqué publié par l’Institut national de la météorologie, ce lundi soir, les vents souffleront fort du secteur ouest dans le nord, près des côtes, et modérés dans le reste des régions. Les températures nocturnes varieront entre 8 et 12 degrés dans le nord et le centre, atteignant environ 6 degrés dans les régions montagneuses de l’ouest, et entre 12 et 16 degrés dans le sud.