Hommage aux militaires de l’opération antiterroriste de Kasserine

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a rendu hommage, lundi soir, aux militaires ayant contribué à l’opération menée conjointement le 27 décembre dernier dans les monts du gouvernorat de Kasserine avec les forces de sécurité intérieure.

Pour rappel, l’opération antiterroriste a abouti à l’élimination de trois terroristes et à la saisie de grandes quantités d’armes, de munitions et d’explosifs.

Selon un communiqué du département de la défense nationale, les militaires de cette opération antiterroriste ont été honorés lors d’une cérémonie organisée au siège du club des officiers des différents corps de l’armée nationale à Bizerte, sur instructions du Président de la République, commandant Suprême des forces armées.

Prenant la parole, le ministre de la Défense a saisi l’occasion pour faire part de son estime et considération aux membres de l’armée nationale pour leurs louables et héroïques exploits dans la lutte contre le terrorisme.

Un tel exploit “qualitatif” vient témoigner à nouveau de la capacité opérationnelle de l’armée et la prédisposition des militaires à consentir de généreux et incommensurables sacrifices en vue de préserver l’inviolabilité du territoire national, a fait savoir le ministre.

Memmich a, par ailleurs, exhorté les militaires à faire preuve d’un surcroît de vigilance et à être en pleine et entière disposition à faire face à la menace terroriste à travers des formations intensives et pointues leur permettant d’être à l’affût des menaces et des dangers venant de tous bords.

Le 27 décembre dernier, l’unité spéciale de la Garde nationale et la Brigade des forces spéciales de l’armée nationale, appuyées par des unités de l’armée de l’air, ont réussi à éliminer trois terroristes retranchés dans les monts de Kasserine.

L’opération conjointe qui a abouti à la saisie d’une grande quantité de munitions est le fruit d’une étroite et solide collaboration au niveau des renseignements entre la Garde nationale et l’Armée nationale.