Tunisie : Révélation des détails par le centre international d’astronomie sur le début du ramadan 2024

Les jours actuels sont marqués par une attente anxieuse parmi les musulmans du monde pour l’annonce du début du mois de Ramadan, le compte à rebours ayant commencé pour le début du mois de Ramadan de l’année 1445 de l’Hégire (2024 de l’ère chrétienne). Les prévisions astronomiques suggèrent que le mois de Ramadan devrait commencer le lundi 11 mars courant.

Au milieu de ces interrogations parmi les masses musulmanes, le Centre international d’astronomie et l’Institut national de recherche astronomique ont révélé les détails de la date du premier jour du mois de Ramadan 1445 dans les pays arabes et islamiques.

Le Centre international d’astronomie a déclaré dans un communiqué que l’observation du croissant lunaire pour le mois de Ramadan de cette année, pour la plupart des pays arabes et d’autres pays du monde, se fera le dimanche 10 mars.

Cela est confirmé par les études astronomiques sur la conjonction centrale qui se produira à neuf heures du matin, heure de Greenwich, ce jour-là, avec la disparition de la lune immédiatement après le coucher du soleil dans presque toutes les régions du monde islamique.

En conséquence, il est prévu que de nombreux pays arabes tels que l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et l’Algérie commenceront le mois de Ramadan le lundi 11 mars.

Le communiqué a ajouté que la date du premier jour du mois sacré pourrait différer dans certaines autres nations islamiques du monde, telles que le Pakistan, l’Iran et le Bangladesh, où il est prévu que ces pays commenceront le mois de Ramadan le mardi 12 mars.

Le Centre international d’astronomie a déclaré : “La plupart des pays islamiques ont commencé le mois de Chaabane le dimanche 11 février 2024, et donc la plupart des pays observeront le croissant lunaire pour le mois de Ramadan le dimanche 10 mars.

La conjonction centrale aura lieu à neuf heures du matin, heure de Greenwich, ce jour-là, et la lune disparaîtra après le coucher du soleil dans presque toutes les régions du monde islamique. En conséquence, il est prévu que de nombreux pays commenceront le mois de Ramadan le lundi 11 mars”.

Il a ajouté : “Quant à la possibilité de voir le croissant lunaire le dimanche 10 mars, et en se basant sur toutes les normes de vision du croissant lunaire publiées dans des recherches scientifiques évaluées par des pairs, la vision du croissant lunaire n’est pas possible ce jour-là de n’importe où dans le monde arabe et islamique, que ce soit à l’œil nu ou avec un télescope. Cependant, la vision du croissant lunaire est possible avec un télescope depuis certaines parties des Amériques, en particulier depuis les parties occidentales.

En conséquence, pour les pays qui exigent la vision correcte du croissant lunaire depuis un endroit du monde islamique, il est prévu que ces pays commenceront le mois de Ramadan le mardi 12 mars”.