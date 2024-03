INSSPA : 27 tonnes de denrées alimentaires saisis

Les équipes de contrôle relevant de l’Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) ont saisi 27 tonnes de denrées alimentaires et 4850 litres d’eau minérale, de produits laitiers et d’eau non emballés, impropres à la consommation, suite à 4350 opérations de contrôle menées dans le cadre du programme spécifique de contrôle sur les produits alimentaires à l’occasion de l’avènement du mois Saint de Ramadan, qui a démarré au début de février dernier.

Le directeur général de l’INSSPA, Mohamed Rebhi, a indiqué aujourd’hui vendredi dans une déclaration à l’agence TAP que ces opérations de contrôle ont abouti, en outre, à l’émission de 27 procès verbaux contre les contrevenants et à la fermeture de 11 locaux exerçant des activités liées aux denrées alimentaires, indiquant que 622 analyses ont été réalisées pour contrôler la conformité aux normes en vigueur.

Rebhi a indiqué que les 90 équipes de contrôle de l’Instance poursuivront leurs activités à partir du premier jour du mois de Ramadan en travaillant à élargir le contrôle sur divers sites de production, de stockage et de vente en gros et au détail, et aux restaurants sociaux (restaurants universitaires, restaurants des centres de formation professionnelle et restaurants des maisons de retraite) même pendant les soirées de la deuxième quinzaine du Ramadan dont en particulier les locaux de fabrication et de vente de pâtisserie.