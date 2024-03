L’église de Saint-Louis à Carthage ouvre ses portes aux visiteurs à partir du 08 mars

La célèbre église de Saint-Louis à Carthage ouvrira partiellement ses portes au public à partir du vendredi 8 mars 2024.

Cette ouverture temporaire permettra aux visiteurs des sites archéologiques de Carthage et aux passionnés du patrimoine de découvrir ce monument historique important. L’église sera ouverte au public jusqu’au début des travaux de réaménagement du musée de Carthage et de son environnement immédiat. Ce projet de réhabilitation de la colline de Byrsa et d’enrichissement du circuit de visite du site, supervisé par le ministère des Affaires culturelles, a été réalisé en collaboration avec l’Institut national du patrimoine et l’Agence française d’expertise internationale. Il est financé par l’Union européenne dans le cadre du programme “Tunisie notre destination”.

Pour assurer un bon accueil aux visiteurs, des médiateurs culturels ont été formés pour présenter les particularités du monument et faciliter la compréhension du projet, en plus de l’aménagement de l’espace avec des panneaux explicatifs. Les tarifs d’entrée pour la visite des sites archéologiques de Carthage restent inchangés, et les horaires habituels de visite sont maintenus. En outre, pendant le mois de Ramadan, l’église sera ouverte gratuitement aux visiteurs de 20h30 à 23h à partir du vendredi 15 mars 2024.