Sidi Bouzid : 332 infractions économiques relevées au cours du mois de février

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Sidi Bouzid, ont relevé 332 infractions économiques au cours du mois de février 2024, et ce, à l’issue de 2299 visites d’inspection.

Le directeur régional du commerce, Sami Merchaoui, a souligné à l’Agence TAP que 110 équipes de contrôle économique ont effectué ces visites d’inspection aux différentes espaces commerciaux de vente en gros et au détail.

Ces infractions concernent les secteur des légumes et fruits (71), des divers produits alimentaires (184), des œufs et volailles (13), des restaurants et cafés (5), des boulangeries et pâtisseries (5), des poissonneries (7), des viandes (13) et de l’habillement (15).

Les irrégularités relevées sont liées à la vente à des prix illicites (27), la majoration illégale des prix (39), le non-affichage des prix (149), l’absence de factures (57), la métrologie (26), la dissimulation de marchandises (21) et le non-respect des disposition de subvention (6).

Au cours de ladite période, d’autres produits ont été saisis, à savoir, 640 kg de semoule, 8,3 tonnes de pommes de terre, 83 quintaux de farine subventionnée, 700 kg de farine de qualité supérieure, 480 litres de lait et 165,5 quintaux de sedari (son de blé