Derniers développements dans l’affaire de l’incarcération d’un directeur et d’un enseignant à Sfax

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Sfax 1 a décidé, lors de son audience d’hier, de reporter l’examen de l’affaire du directeur de l’école “Al-Mona Center Essebai” à Sakiet Eddaier et d’une enseignante à la session du 14 mars prochain. La chambre a également rejeté les demandes de libération formulées à leur encontre.

De plus, la demande de présentation de l’élève victime à un examen médical, formulée par les ayants droit, a été rejetée, selon Me Akram Marzouk, membre de l’équipe de défense.

Me Marzouk a expliqué que l’affaire n’était pas prête pour être jugée et qu’en tant qu’équipe de défense, ils ont plaidé aujourd’hui devant la chambre judiciaire et ont démontré que le dossier de l’affaire ne contient aucune preuve de manquement de la part du personnel pédagogique, à savoir le directeur et l’enseignante, par rapport aux accusations portées contre eux, selon Mosaïque FM.