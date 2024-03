Étude alarmante : 20,5 % des tunisiens atteints de diabète

Selon la présidente du département de l’approvisionnement et de l’information à l’Institut national Zouheir El Qallal de nutrition et de technologie alimentaire, Shiraz El Baji, le taux de diabète en Tunisie a augmenté d’environ 5 % au cours des huit dernières années, passant de 15,5 % en 2016 à 20,5 % en 2024.

Une étude nationale sur la santé des Tunisiens âgés de 15 ans et plus, menée par l’Institut national de santé, a révélé des indicateurs de santé alarmants, notamment une augmentation du diabète. Les maladies non transmissibles, telles que le diabète, les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiaques et le cancer, sont responsables de 86 % de l’ensemble des décès en Tunisie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiaques et vasculaires sont responsables de 44 % des décès, suivies par d’autres maladies non transmissibles (21 %), les cancers (12 %) et les maladies génétiques et les problèmes nutritionnels (8 %).