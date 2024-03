La Tunisie adopte officiellement le passeport et la carte d’identité biométriques

La Tunisie a officiellement adopté le passeport et la carte d’identité biométriques. La présidente de la Commission des droits et des libertés, Hala Jaber Allah, a commenté sur les ondes de la radio Mosaïque FM aujourd’hui, jeudi 7 mars 2024, l’adoption officielle par la Tunisie du passeport et de la carte d’identité biométriques, précisant que la question n’est pas contraignante actuellement mais le sera pour tous les citoyens dans les années à venir.

Elle a déclaré que les informations biométriques qui seront stockées dans la base de données incluent l’empreinte digitale et la photo pour le passeport biométrique, stockées par les services du ministère de l’Intérieur, notamment la Direction centrale de l’informatique. Elles seront lues par un lecteur automatique utilisé par des agents spécialisés tels que la police, les douanes et la garde.

Elle a également souligné que les informations stockées ne seront pas accessibles à tous, affirmant que “les garanties sont assurées par la loi sur la protection des données personnelles et les engagements du ministère responsable du programme… La Commission des droits et des libertés a proposé la création d’un comité de suivi pour la mise en œuvre des deux projets et nous attendons l’approbation du président de la République et leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne.”

L’Assemblée des représentants du peuple a approuvé lors de la séance plénière tenue le mercredi 6 mars 2024 le projet de loi organique portant amendement et achèvement de la loi n° 27 de 1993 relative à la carte d’identité nationale, n° 56/2023 dans son intégralité par 107 voix pour, 04 abstentions et 03 refus.

Le projet de loi organique portant amendement et achèvement de la loi n° 40 de 1975 en date du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage, n° 57/2023, a également été approuvé dans son intégralité par 107 voix pour, 02 abstentions et 03 refus.