Chute mortelle d’un ouvrier à la mosquée de Kef en plein travaux préparatoires du Ramadan

Un tragique accident s’est produit à la mosquée Sidi Ali Ben Saleh à Kef, en Tunisie, où un travailleur de 37 ans a perdu la vie après être tombé de la tour du minaret. Selon les informations fournies par les autorités locales, l’homme était en train de peindre la tour en préparation du mois de Ramadan lorsqu’il est tombé d’une hauteur d’environ 7 mètres. Les services de secours et le représentant du parquet se sont rendus sur place et ont constaté le décès de la victime. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les circonstances exactes du décès, et une enquête a été ouverte pour clarifier les causes de cet accident tragique.