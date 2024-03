L’UTSS alloue une enveloppe de 7MD consacrée aux aides sociales au profit de 45 mille familles démunies

L’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) démarre l’octroi d’aides au profit de 45 mille familles démunies, en plus d’organiser 48 tables d’iftar, pour un montant total d’environ 7 millions de dinars (MD), dans le cadre de la mise en œuvre du programme des interventions de l’Union à l’occasion du mois saint du Ramadan, financé par le ministère des Affaires sociales, selon un communiqué du ministère.

Au cours d’une séance de travail, tenue hier vendredi, en présence du président de l’UTSS, Amine Kchaou, la nécessité de mettre en œuvre ces programmes de solidarité dans les plus brefs délais a été soulignée, tout en assurant la coordination entre le rôle social de l’Etat et la solidarité sociétale en Tunisie et avec des capacités purement tunisiennes, et en soulignant la nécessité de développer les différentes formes d’actions de solidarité et ses contenus, notamment aux niveaux régional et local.

Le président de l’Union tunisienne de solidarité sociale a souligné la nécessité d’améliorer les formes des interventions sociales pendant le mois saint du Ramadan en termes de quantité et de qualité, soulignant la nécessité de mettre fin à toute forme d’intervention qui porte atteinte à la vie privée des bénéficiaires .