Espagne : Sánchez propose la reconnaissance de l’État de Palestine d’ici la fin de son mandat

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé son intention de proposer au Parlement de voter en faveur de la reconnaissance de l’État de Palestine d’ici la fin de son mandat en 2027.

Lors d’un événement organisé par le Parti socialiste à Bilbao, Sanchez a déclaré qu’il proposerait “pendant le mandat de cette législature, la reconnaissance de l’Espagne de l’État de Palestine”. Il a souligné que cela serait fait “par conviction éthique, et pour une cause juste”, considérant que c’est “le seul moyen pour deux États, Israël et la Palestine, de coexister dans la paix et la sécurité”. L’Espagne est l’un des pays de l’Union européenne les plus critiques envers Israël, et a maintenu sa position sur la guerre à Gaza, ce qui a entraîné des tensions avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Sánchez, réélu en novembre 2023, avait déjà exprimé son désir que Madrid reconnaisse l’État palestinien, sans toutefois en préciser la date.