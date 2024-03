Usurpation d’identité en Tunisie : Un homme arrêté pour se faire passer pour un juge

La justice tunisienne a ordonné la détention d’un jeune homme dans la trentaine, soupçonné d’usurpation d’identité de juges, ainsi que de cadres de sécurité et administratifs.

Les autorités ont été alertées par des informations faisant état de son implication dans des fraudes, notamment en utilisant des sceaux administratifs pour se faire passer pour un juge. Suite à des investigations approfondies, sa véritable identité a été établie et son lieu de résidence a été perquisitionné. Lors de la perquisition, des faux documents professionnels pour des juges et des cadres administratifs et de sécurité ont été saisis, ainsi que des registres de mariage falsifiés et des certificats de naissance portant des sceaux municipaux et des signatures frauduleuses.

De plus, plus de quatre-vingts vignettes judiciaires utilisées pour tromper ont été découvertes, certaines contenant des modèles de divers documents et sceaux administratifs, notamment judiciaires.