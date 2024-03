Abir Moussi refuse les repas de l’iftar et du suhoor

Dans une lettre adressée hier à l’opinion publique et relayée par sa défense, la présidente du parti destourien libre, Abir Moussi, a annoncé sa décision de boycotter les repas de l’iftar et du suhoor fournis par l’administration de la prison de Manouba où elle est détenue. Elle a également déclaré qu’elle dispensera sa famille du “panier” pendant tout le mois de Ramadan et se contentera de pain, d’huile, et du strict minimum pour subsister.

Moussi a souligné que cette décision intervient en “protestation contre l’injustice sans précédent dont elle est victime, et contre l’élargissement du cercle de persécution des cadres du parti destourien libre, ainsi que l’interdiction de ses activités et le sabotage de son travail, en violation flagrante des lois nationales et internationales garantissant les libertés et les droits de l’homme”.

Rappelons qu’Abir Moussi a été arrêtée au début d’octobre dernier lorsqu’elle s’est rendue au bureau du greffe du palais présidentiel de Carthage en compagnie d’un avocat et d’un huissier de justice pour déposer des recours contre les décisions électorales afin de les contester devant le tribunal administratif.