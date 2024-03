Suspension de la grève des écoles primaires

La grève des écoles primaires suspendue après l’acceptation de la libération du directeur et de l’enseignante accusés d’avoir négligé un incident de violence. La grève sectorielle prévue pour jeudi a été suspendue par la Fédération générale de l’enseignement de base après consultation des structures syndicales régionales, selon un communiqué publié sur sa page Facebook.

Cette décision fait suite à l’acceptation par le tribunal de première instance de Sfax de la demande de libération du directeur de l’école Al Manar à Sakiet Ezzit, Nabil El Ayadi, et de l’enseignante Saida Loumi, détenus pour négligence suite à une agression contre un élève par un de ses camarades à l’aide de ciseaux au niveau de l’œil le 26 février dernier. El Ayadi et Loumi comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Sfax 1 en état de liberté pour répondre aux accusations portées contre eux, selon le président de la branche des avocats de Sfax dans une déclaration à la presse. Les écoles de Sakiet Ezzit à Sfax ont connu un climat de tension parmi les enseignants qui ont cessé le travail mardi 5 mars pour demander la libération du directeur et de l’enseignante, rejetant les accusations de négligence. Les organes sectoriels de l’éducation de Sfax ont annoncé samedi dernier leur entrée en grève de protestation totale jeudi 14 mars dans tous les établissements éducatifs de Sfax pour demander la libération du directeur et de l’enseignante. En solidarité avec eux, la Fédération générale de l’enseignement de base avait également annoncé son entrée en grève de protestation totale jeudi 14 mars dans toutes les écoles primaires, avant de suspendre la grève aujourd’hui mardi.

La Fédération générale de l’enseignement de base, dans ses communiqués, a accusé le ministère de l’Éducation de la détérioration générale de la situation dans les établissements éducatifs et de ne pas avoir traité le phénomène de la violence en expansion dans l’espace scolaire.