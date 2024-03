L’Algérie prévoit jusqu’à 6 ans de prison pour l’abandon des parents en maison de retraite

Le Parlement algérien a examiné une proposition de loi visant à protéger les personnes âgées abandonnées par leurs enfants dans les maisons de retraite.

Cette proposition prévoit des peines sévères allant jusqu’à six ans de prison et une amende pouvant atteindre près de 500 euros. Les députés à l’origine de cette proposition ont souligné son importance pour renforcer les valeurs morales et religieuses, assurer la protection sociale nécessaire aux personnes âgées, promouvoir les valeurs familiales et réduire les injustices sociales.

Ils ont également insisté sur la modification de la loi n°10-12 de décembre 2010, qui impose aux enfants adultes la responsabilité légale et financière de prendre soin de leurs parents.