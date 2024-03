Tataouine : Distribution de repas d’Iftar sur une soixantaine de familles démunies

Les autorités locales dans la délégation de Smâr, (Gouvernorat de Tataouine), ont procédé à la distribution de repas d’Iftar durant le premier jour du mois de Ramadan, au profit d’une soixantaine de familles démunies, et ce, en coopération avec la commission locale de solidarité sociale.

Le délégué de Smar, Abdel Aziz Hamzaoui, a indiqué à l’Agence TAP que cette initiative caritative a été rendue possible grâce aux dons des habitants de la région et aux repas d’Iftar » et de ”Shour” préparés par leurs soins et transportés jusqu’aux demeures des bénéficiaires à travers des moyens personnels », a-t-il affirmé.

De son côté, la responsable régionale de solidarité sociale a souligné, que l’opération de distribution des aides du mois de Ramadan, sera lancée dans le cours de cette semaine.