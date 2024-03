Retour inattendu de l’expert néerlandais Frank Hoogerbeets avec un avertissement sismique

Après une absence de plus de 4 mois sans tweets et avertissements, le controversé expert néerlandais en sismologie, Frank Hoogerbeets, revient avec un nouvel avertissement de grande envergure, couvrant la période du mercredi 13 mars au 17 mars.

À travers un tweet sur son compte “X”, il a déclaré que demain, mercredi, marquerait le début d’une convergence fascinante et unique de planètes. Il a ajouté en disant : “La conjonction du Soleil, de Jupiter et d’Uranus se produit environ tous les 14 ans (la dernière fois en septembre 2010). Cette fois, il y a 4 conjonctions supplémentaires en même temps grâce à Mercure et Vénus”.

La veille, Hoogerbeets a retweeté une nouvelle prévision astronomique après une pause de plus de 4 mois, coïncidant avec la guerre à Gaza, avertissant de conjonctions critiques des planètes pouvant entraîner une activité sismique violente pouvant atteindre 8 degrés sur l’échelle de Richter.

“Une situation unique”

Le chercheur controversé a déclaré : “Nous aurons une situation unique dans le système solaire, avec une grande conjonction avec le Soleil, Jupiter et Uranus les 12 et 13 mars”. Il a également noté qu’une conjonction quadruple avec le Soleil, Mercure, Jupiter et Uranus est à venir. Il a souligné que ces conjonctions critiques se produiront les 12 et 13 mars (mardi et mercredi), ajoutant que cela pourrait devenir très critique du point de vue sismique sur notre planète (la Terre). Il a indiqué que plus tard dans la journée du 13 (mercredi) et tôt le 14 (jeudi), la Lune se alignera également avec la planète Jupiter et Uranus, déjà conjointes avec Mercure et le Soleil. Cela sera d’une importance extrême.”

Le chercheur néerlandais a mis en garde en disant : “Je pense que suivre la géométrie des planètes et de la Lune rendra les jours du 14 au 16 mars cruciaux. Peut-être même le 17 s’il arrive tard, mais environ du quatorzième au dix-septième jour… Et je tiens à souligner ici les jours du 15 et 16 mars… car il y a une possibilité qu’un grand séisme se produise, peut-être même majeur.”