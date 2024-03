Décès d’un Tunisien aux mains de policiers canadiens : La Tunisie réagit

Suite au tragique incident survenu le dimanche 3 mars dernier à Oakville, en Ontario, au Canada, où le citoyen tunisien Marouane Chouk a trouvé la mort aux mains de deux policiers canadiens, le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué le dimanche 10 mars 2024, que ses services centraux continuent de coordonner étroitement avec les missions diplomatiques et consulaires au Canada d’une part, et l’ambassade du Canada en Tunisie d’autre part, pour suivre de près cette affaire et intensifier les contacts avec le ministère des Affaires étrangères du Canada, les autorités de l’Ontario et la police de la ville d’Oakville afin d’élucider rapidement tous les aspects de cette affaire, de révéler toute information pertinente et de demander des comptes administratifs et judiciaires rapidement et sans délai.

Le ministère a ajouté dans le même communiqué que les informations préliminaires non confirmées indiquent que le défunt n’était pas dans une position dangereuse nécessitant d’être atteint de sept balles par les agents de police.

Le ministère a appelé les autorités canadiennes, dans le respect des droits de l’homme et des lois, à agir rapidement pour déterminer les responsabilités dans cette tragédie.

Le ministère a également exprimé ses condoléances à la famille du défunt et sa pleine solidarité dans cette épreuve, affirmant son engagement à poursuivre les efforts pour faire la lumière sur la vérité et défendre les droits du défunt, alors que des efforts sont en cours pour rapatrier sa dépouille dans les plus brefs délais.