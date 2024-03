Tunisie : Ouverture du deuxième pont de l’échangeur Ben Daha à la circulation

Le deuxième pont de l’échangeur du rondpoint Ben Daha, desservant l’entrée ouest de la capitale Tunis (direction vers Tunis), au niveau de l’intersection entre la route nationale n°5 et la route régionale n° 39, a été ouvert à la circulation, dimanche, a fait savoir le ministère de l’Equipement et de l’Habitat dans un communiqué.

Les deux ponts de cet échangeur sont ainsi entrées en exploitation dans l’objectif de fluidifier le trafic et de faciliter les déplacements des usagers de la route nationale n° 5 en direction de Béjà et des régions du nord-ouest ainsi que les usagers de cette route en direction de Tunis, Zahrouni et Sidi Hassine.

Le projet, dont les travaux ont démarré en mai 2022 avec un coût s’élevant à 20 millions de dinars est cofinancé par le Budget de l’Etat et la Banque européenne d’investissement (BEI). Il se compose essentiellement de deux ponts juxtaposés sur une longueur de 235 mètres chacun et desservant la sortie et l’entrée ouest de la Capitale Tunis. Ce projet a également, couvert l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en exploitation des deux ouvrages (terrassement, chaussées, carrefour giratoire, ouvrages d’art et hydrauliques, drainage…).