Les bienfaits du jeûne pour les personnes âgées

La spécialiste en gériatrie, Afef Al-Hamami, a recommandé aujourd’hui aux personnes âgées en bonne santé de jeûner pendant le mois de Ramadan, en soulignant les nombreux bienfaits du jeûne pour la santé, contrairement à ce que certains pensent être épuisant pour eux.

Elle a ajouté, dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, que le jeûne améliore la santé cardiovasculaire des personnes âgées en réduisant les niveaux de sucre et de graisses dans le sang, contribuant ainsi à la protection contre les maladies cardiaques, les problèmes de pression artérielle et l’athérosclérose.

Le jeûne aide également, selon la spécialiste, à améliorer les fonctions immunitaires en produisant plus d’anticorps pour protéger contre les infections et les maladies, ainsi qu’à améliorer les fonctions digestives, à éliminer les toxines et à augmenter la production d’énergie à partir du sucre dans le corps.

Elle a également mentionné que le jeûne contribue à améliorer la mémoire, la concentration, la santé du cerveau et la qualité du sommeil, soulignant l’importance de consulter directement un médecin pour les personnes souffrant de maladies chroniques, et d’adopter un régime alimentaire riche en fibres, en légumes et en protéines, tout en buvant les quantités nécessaires d’eau.