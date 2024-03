Football – Coupe du monde de clubs 2025 : la Juventus Turin valide son billet (FIFA)

La Juventus Turin est devenue la 21e formation qualifiée pour le Mondial de clubs 2025, suite à l’élimination de Naples face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions de l’UEFA mardi soir, a indiqué la Fédération internationale de football (Fifa).

Le succès du FC Barcelone sur Naples (4-2 au score cumulé) en huitième de finale de la Ligue des champions signifie que les joueurs de Massimiliano Allegri sont désormais assurés de se qualifier via la voie du classement.

La nouvelle compétition interclubs de la FIFA inclura 32 équipes et se tiendra aux Etats-Unis, en juin et juillet 2025. Des clubs issus des six confédérations y prendront part et concourront pour le titre très convoité de champion du monde.

Douze places pour le Mondial de clubs sont allouées à l’Europe et les récents vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA que sont Chelsea, le Real Madrid et Manchester City sont déjà assurés de leur présence aux Etats-Unis.

Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, le FC Porto, Benfica et le Borussia Dortmund sont eux aussi certains de disputer l’édition inaugurale du nouveau tournoi interclubs de la FIFA en vertu de

leur position au classement UEFA, basé sur leurs performances en Ligue des champions de l’UEFA ces quatre dernières saisons, édition en cours incluse.

Le vainqueur de l’édition en cours de la Ligue des champions de l’UEFA dont la finale sera disputée à Londres le 1er juin, récupérera un ticket qualificatif, tandis que deux autres formations rallieront le Mondial de clubs 2025 par la voie du classement.

Si le prochain vainqueur de la Ligue des champions se trouve être l’un des trois derniers vainqueurs en date, alors un ticket de plus sera alloué via la voie du classement.

Un plafond de deux clubs par pays est appliqué à la liste d’accès, sauf dans le cas où plus de deux clubs du même pays remportent la première compétition interclubs de la confédération sur une période de quatre ans.

Naples est désormais hors course pour la qualification au Mondial de clubs 2025. Désormais éliminés de la Ligue des champions, les Italiens ne peuvent plus rejoindre la Juventus au classement UEFA et tandis que l’Inter Milan s’est déjà qualifiée, les deux places ouvertes aux équipes italiennes ont donc à présent trouvé preneur.

Le continent africain aura droit à quatre places. deux sont déjà allouées aux vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des champions de la CAF, Al-Ahly et le WAC. Le vainqueur de l’édition en cours de la Ligue des champions empochera le troisième billet, tandis que le quatrième représentant prendra part au mondial des clubs par la voie du classement. L’Espérance de Tunis et les Sud-Africains de Mamelodie Sundowns sont en ballotage.