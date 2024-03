Régulation des Prix au Ramadan : Saisie de 112 kg de riz et 280 kg de bananes …

L’action de contrôle menée par l’administration régionale du commerce et du développement des exportations dans le gouvernorat de Tunis au cours des deux premiers jours du mois de Ramadan a conduit à l’émission de 86 infractions économiques.

Le directeur régional du commerce du gouvernorat de Tunis, Maher Al-Gharibi, a déclaré à l’Agence Tunisienne d’Information (TAP) que les infractions enregistrées au cours des deux premiers jours de Ramadan 2024 étaient le résultat de 604 visites de contrôle sur le terrain dans divers marchés et commerces.

Il a souligné que 16 équipes de surveillance ont assuré ces visites de terrain, ajoutant que les infractions relevées se répartissent en 30 infractions dans le secteur des fruits et légumes, dont 18 liées à la fixation et à l’augmentation des prix, 11 pour non-affichage des prix, et une pour la détention et l’utilisation d’une balance illégale.

Les infractions enregistrées comprenaient également 29 infractions dans le secteur des produits alimentaires, dont 17 liées à la vente et à l’augmentation illégale des prix, 11 liées au non-respect des règles de transparence des transactions (facturation, affichage des prix, utilisation de balances illégales), et une infraction pour refus de vente.

Les agents de contrôle du gouvernorat de Tunis ont également relevé 27 infractions dans les secteurs de la volaille, des œufs, des poissons, de la viande rouge et des boulangeries.

Al-Gharibi a déclaré que 112 kg de riz ont été saisis et mis en circulation dans les canaux légaux, tels que les grandes surfaces commerciales, en plus de la confiscation de 280 kg de produits de bananes et leur réintroduction dans les grandes surfaces à un prix de 5 dinars par kg.

En ce qui concerne les prix, le directeur régional du commerce du gouvernorat de Tunis a confirmé que les prix de la plupart des produits étaient acceptables et satisfaisants au cours des deux premiers jours de Ramadan, à l’exception du poivre et des tomates, qui ont enregistré une augmentation notable en raison de la demande élevée.

Il a admis des pratiques abusives dans la vente de poivre et de tomates par certains commerçants qui ont augmenté illégalement les prix. Des mesures ont été prises à leur encontre, et des infractions ont été relevées à cet effet.