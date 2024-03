Meurtre à Tunis : un jeune de 17 ans poignardé lors d’une bagarre

Aujourd’hui, une tragédie s’est déroulée à la Cité Ettadhamen, où un jeune de 17 ans a été tué par un autre jeune d’un an son aîné à l’aide d’une arme tranchante.

Selon les premières informations obtenues par Mosaïque FM, un différend a éclaté entre les deux jeunes à Cité Ettadhamen. Il semble qu’ils se connaissaient déjà et entretenaient des relations de voisinage. Les choses ont dégénéré en bagarre avant que l’un d’eux, le plus âgé, ne sorte un couteau et attaque la victime. Malgré ses tentatives pour se protéger et s’enfuir vers sa maison familiale, la victime a été poursuivie et poignardée à mort sur place. L’agresseur a réussi à prendre la fuite et les forces de sécurité sont actuellement à sa recherche.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Ariana, accompagné du juge d’instruction en charge de l’enquête, a ordonné l’examen du corps de la victime avant de le remettre au médecin légiste.