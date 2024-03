Nuages et pluies dispersées prévus cette nuit en Tunisie

Ce soir, le temps sera caractérisé par une couverture nuageuse dense avec quelques pluies éparses.

La nuit du lundi 11 mars 2024 verra donc un ciel parfois très nuageux avec quelques pluies dispersées dans le nord et sur la côte, ainsi que des nuages traversant les autres régions. Les vents seront modérés à forts de secteur ouest près des côtes et des montagnes, et faibles à modérés dans les autres régions.

Les températures nocturnes varieront entre 9 et 12 degrés dans le nord et les zones montagneuses, et entre 13 et 17 degrés dans les autres régions.