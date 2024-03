Le temps pour ce soir sera généralement dégagé avec l’apparition de brume localement en fin de nuit dans les régions occidentales du nord et du centre.

Les vents seront de secteur nord dans le nord et le centre, et de secteur sud-est dans le sud, modérés à forts près des côtes et sur les hauteurs, et faibles à modérés ailleurs. Les températures nocturnes varieront entre 4 et 8 degrés Celsius dans le nord-ouest et les hauteurs, et entre 10 et 14 degrés dans les autres régions.