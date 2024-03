Le ministère de la famille et l’UNICEF ont convenu de procéder à l’équipement de 20 jardins d’enfants publics inclusifs

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors et l’organisation des nations unies pour l’enfance (UNICEF)-Bureau de Tunis, ont convenu mercredi de procéder à l’équipement de 20 jardins d’enfants publics inclusifs et ce, au cours d’un entretien entre la ministre de la famille Amel Belhaj moussa et le représentant de l’UNICEF en Tunisie Michel Le Pechoux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme mis en oeuvre par le ministère de la famille en vue de généraliser les jardins d’enfants publics inclusifs dans certaines régions prioritaires et de renforcer l’éducation préscolaire en Tunisie, selon un communiqué publié

par le ministère de la femme.

L’entretien a permis de passer en revue la coopération bilatérale dans les domaines de la petite enfance et de l’enfance menacée et les moyens de la consolider, outre le renforcement des programmes des jardins d’enfants publics inclusifs et le numéro vert 1809 qui assure une assistance psychologique aux familles.

A cette occasion, la ministre de la famille a souligné l’importance de la coopération fructueuse entre les deux parties dans les domaines de la petite enfance et des enfants sans soutien familial, saluant le rôle de l’UNICEF, considéré comme un partenaire efficient pour la réalisation des programmes du ministère.

De son côté, le représentant de l’UNICEF en Tunisie, a salué la coopération entre les deux parties dans le secteur de l’enfance, soulignant la disposition de son organisation à renforcer le partenariat avec le ministère de la famille, notamment en ce qui concerne la petite enfance et les enfants sans soutien familial dans les régions intérieures.