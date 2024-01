CAN-2023 : “les trois gardiens sont tous qualifiés pour défendre les bois du onze national” (Boumnijel)

L’entraîneur-adjoint de la sélection tunisienne de football, Ali Boumnijel, a affirmé que les gardiens Aymen Dahmène, Béchir Ben Said et Moez Hassan sont tous qualifiés pour défendre les bois du onze national lors de la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire-2023+1) prévue du 13 janvier au 11 février.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Boumnijel a indiqué que le staff techanique national n’a pas encore tranché sur l’identité du grdien qui sera titularisé lors du premier tour de la CAN, soulignant la bonne entente qui règne entre les trois portiers et entre tout le groupe.

“La bonne forme et le rendement stable sont autant de facteurs déterminants pour l’ensemble du groupe”, a-t-il précisé ajoutant que “tous les joueurs affichent de grandes ambitions d’aller le plus loin possible dans cette compétition”.

L’ancien gardien international, sacré champion d’Afrique avec les aigles de Carthage en 2004 en Tunisie, a d’autre part, précisé que le premier objectif de la sélection tunisienne est d’atteindre les demi-finales, pour ensuite viser le titre africain.

Le poste de gardien n’a pas cessé de susciter de la polémique dans les milieux sportifs, après le choix des trois gardiens Béchir Ben Said (US Monastir), Moez Hassan (Club Africain) et Aymen Dahmène (Al Hazm/Arabie Saoudite).

Les trois ont figuré sur la liste des gardiens retenus pour la coupe du monde 2022 au Qatar composée également du portier de l’Etoile du Sahel, Aymen Balbouli.