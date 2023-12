Sport – Rétrospective 2023 : les principaux évènements du deuxième semestre

Voici la rétrospective des principaux évènements sportifs survenus au cours du deuxième semestre de l’année 2023 :

J U I L L E T

8 juillet : Tennis de table – Le pongiste tunisien Wassim Essid, a été sacré champion d’Afrique cadets (U15) en individuel, en battant, à Agadir au Maroc, en finale son adversaire nigérian en quatre sets (11-8, 11-8, 11-4, 11-4).

Boccia – La sélection tunisienne de Boccia a été sacrée championne d’Afrique au Caire après sa victoire en finale de la compétition aux dépens de l’Afrique du Sud. Ce sacre est synonyme de qualification pour les jeux paralympiques de 2024, prévus à Paris en France du 28 août au 8 septembre 2024. 5-15 Juillet : Jeux sportifs arabes Algérie 2023 – la Tunisie termine 2e place au tableau des médailles des jeux sportifs arabes d’Alger 2023, en totalisant 121 médailles (23 or, 47 argent et 51 bronze). 8-17 Juillet : Mondiaux de para-athlétisme – La Tunisie termine 7e avec 12 médailles (7 or, 1 argent et 4 bronze). 14 Juillet : Tennis

– La Tenniswoman tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale) a réussi l’exploit de se qualifier pour la deuxième année de suite à la finale du Grand Chelem londonien de Wimbledon en battant en demi-finale la biélorusse (2e mondiale), Aryna Sabalenka en trois sets (6-7, 6-4, 6-3). La tunisienne s’était inclinée en finale devant la tchèque Markéta Vondrousova (42e).. 14 Juillet : Basket – La sélection nationale de basket-ball termine 5e de l’Afrocan 2023 en échouant à passer au dernier carrée après sa défaite en quarts de la compétition devant la Côte d’Ivoire 66-69, dans la capitale rwandaise Luanda. 14-30 Juillet : Natation – Le champion olympique et mondial tunisien, Ayoub Hafnaoui a été sacré champion du monde du 1500 m nage libre lors des Mondiaux-2023 de Fukuoka (Japon). Le nageur tunisien s’était déjà adjugé lors de ces Mondiaux la deuxième médaille d’or des 800 m nl et l’argent du 400 m nl.

16 Juillet : Volley – La sélection nationale de volley-ball des moins de 21 ans (U21) a terminé 16e du mondial de la catégorie disputé au Bahreïn, en s’inclinant devant le pays hôtes 0-3 (19-25, 16-25, 17-25) en match de classement pour la 15-16e places. 20-25 juillet : Wushu Kung Fu – Le tunisien Helmi Jeribi remporte trois médailles d’or dans trois spécialités au championnat d’Afrique de la discipline disputé en Côte d’Ivoire. 29 juillet : Judo – Le judoka tunisien Fraj Dhouibi a décroché la médaille d’argent des -60 kg, lors des championnats du monde militaires organisés en République Dominicaine. A O U T 27 juillet -12 août : Foot – Les trois représentants tunisiens, l’Espérance ST, l’US Monastirienne et le CS Sfaxien quitte la coupe du Roi Salmane dès la phase de poules. 16 août : Foot – La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé avoir perçu sur ses comptes, la prime allouée par la FIFA aux clubs tunisiens dont les joueurs ont pris part à la coupe du monde de football Qatar 2023. 14-20 août : Karaté – La Tunisie termine 3e du championnat d’Afrique de karaté organisé à Casablanca, après avoir décroché 30 médailles, dont 5 en or. 22 août : Athlétisme – Le Tunisien Fathi Hachicha a été réélu par la Fédération méditerranéenne d’athlétisme président de l’instance pour le mandat 2023-2027. 26 août : Volley

– La sélection tunisienne féminine de volley-ball juniors (U21) a terminé à la 16e place au Championnat du monde de la catégorie (14-26 août) au Mexique, en s’inclinant en match de classement (15-16e) devant la Thaïlande en trois sets 0-3 (24-26, 13-25, 20-25). 26 août : Tennis – Le tennisman tunisien Skander Mansouri 328e mondial remporte le tournoi Future au Portugal en double avec son partenaire français. 27 août : Athlétisme

– L’athlète tunisienne Marwa Bouzayani s’est qualifiée pour les JO de Paris en terminant 10e de la finale du 3000 m steeple dames comptant pour les championnats du monde d’athlétisme, organisés à Budapest. S E P T E M B R E 9-16 septembre : Jeux Med de plage – La Tunisie termine 8e avec 5 médailles (1 or et 4 bronze) aux jeux méditerranéens de plage qu’abrite la ville de Heraklion en Grèce. 10 septembre : Triathlon – Le tunisien Seifeddine Selmi remporte la médaille d’or au championnat d’Afrique de triathlon chez les moins de 23 ans (U23), disputé sur l’Ile Maurice. 11 septembre : Athlétisme

– Le tunisien Ahmed Jaziri remporte la médaille d’or de l’épreuve du 3000m Steeple et se qualifie pour les JO de Paris 1-14 septembre : Volley – La sélection tunisienne de volley-ball termine 5e de la coupe d’Afrique des nations de la discipline disputée au Caire, en battant en match de classement pour la 5/6e place, son homologue Rwandaise 3-0 (25-17, 25-18, 25-21). 12 septembre : Pétanque – La tunisienne Mouba Béji a été sacrée championne du monde après avoir battu en finale l’algérienne Eyat Idir. De son côté, son compatriote Khaled Bougriba s’était contenté de l’argent après s’être incliné en finale messieurs devant un adversaire thaïlandais, à Cotonou au Bénin. 7-14 septembre : Hand – La sélection tunisienne féminine des moins de 20 ans (U20) de handball termine quatrième du Championnat d’Afrique des nations de la catégorie, après sa défaite devant la Guinée 31-36, en match de classement disputé à Monastir. 11-18 septembre : Tennis de table – La sélection tunisienne termine à la 4e place avec 6 médailles (1 argent et 5 bronze). 16-23 septembre : Hand

– La sélection tunisienne féminine cadettes de handball termine 5e du 19e Championnat d’Afrique des nations de la catégorie, en battant son homologue marocaine (34-17), en match de classement disputé à la salle de Monastir. 23 septembre : Basket

– Le Bureau exécutif de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) a réitéré sa confiance en le duo tunisien Ali Benzarti et Sofien Jeribi au sein de ses commissions pour le mandat 2023-2027. 30 septembre : Tennis – La Tunisienne Ons Jabeur (7e mondiale) remporte le tournoi “Challenger” de Ningbo en Chine, doté de 259.303 mille dollars, en dominant en finale la Russe Diana Shnaider (85e) en deux sets (6-2, 6-1).

30 septembre : Aviron – La Tunisienne Héla Belhaj Mohamed sacrée au championnat du monde d’aviron de plage U19, organisé en Italie, en battant en finale l’Américaine Annelise Hahl. O C T O B R E 1 octobre : Foot – Le Club Africain a réussi une belle remontada face à la formation éthiopienne de Bahir Dar Kenema (3-0) après une défaite à l’aller (0-2) pour composter son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football, à l’occasion du match retour du second tour préliminaire disputé dimanche à Radès.

2 octobre : Aviron – La paire tunisienne Hela Belhaj – Ahmed Talbi, décroche le bronze du double mixte au championnat du monde d’aviron de plage disputé en Italie chez la catégorie des U19.

3-10 octobre : Tir – La tireuse tunisienne Olfa Cherni assuresa qualification aux Jeux Olympiques de Paris-2024, dans la spécialité du pistolet à air (10 m).

6 octobre : Tennis – La tunisienne Ons Jabeur fait une fois encore partie du casting des joueuses qualifiées pour le Masters de fin de saison, à Cancun du 29 octobre au 5 novembre.

10 octobre : Taekwondo – Le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi rafle l’or au championnat du monde de taekwondo, disputé au Taïwan, valide officiellement son billet pour les jeux olympiques de Paris 2024 et retrouve sa pôle position au classement olympique internationale.

Son compatriote Firas Gattoussi décroche la médaille d’or des -80 kg lors du Grand Prix de Chine. 17 octobre : Tir à l’arc – La tunisienne Rihab El Walid décroche la médaille d’or du tir à l’arc au championnat arabe de la discipline disputé à Ryad en Arabie Saoudite.

24 octobre : Lutte – Le tunisien Mohamed Skander MIssaoui (97 kg) décroche le bronze en lutte gréco-romaine aux mondiaux de Ryad.

26 octobre:

Foot – L’Espérance sportive de Tunis se qualifie pour le dernier carrée de la Ligue des champions d’Afrique aux dépens du TP Mazembé du Congo 3-0 (0-1 à l’aller).

27 octobre:

Natation – Le nageur tunisien, Rami Rahmouni décroche l’or du 800m nage libre dans le cadre du 6e championnat arabe de natation disputé dans la capitale Emiratie Abu Dhabi avec la participation de 140 nageurs de 16 pays.

Natation – Le nageur tunisien Ahed Jaouadi remporte l’or du 400m NL dans le championnat français grâce à un temps de 03:41:29.

29 octobre:

Haltérophilie – Les haltérophiles tunisiens se distinguent lors des championnats d’Afrique et arabes de la discipline (toutes catégories) au Caire, en décrochant un total de 29 médailles (5 or, 12 argent et 12 bronze).

30 octobre:

Natation – La sélection tunisienne de natation, rajeunie de 10 nageurs, incluant notamment des minimes et des cadets totalise 25 médailles (6 or, 10 argent et 9 bronze) à l’issue des épreuves de la dernière journée des championnats arabes d’Abu Dhabi.

N O V E M B R E 1er novembre : Foot – L’Espérance de Tunis échoue à se qualifier pour la finale de la la Ligue africaine de football dans sa première édition, en s’inclinant en demi-finale retour devant le Wided de Casablanca aux tirs au but. Le WAC avait remporté la manche aller. 4 novembre : Tennis – La Tunisienne Ons Jabeur (N.6) quitte le Masters WTA de Cancun, organisé au Mexique, après sa défaite face à la Polonaise Iga Swiatek, N.2, (1-6, 2-6), lors de la troisième journée de la phase de groupe . 14 novembre : Football – La fédération tunisienne de football annonce la liste des 26 joueurs qui disputeront la phase finale de la coupe du monde Qatar-2022. 3-6 novembre : Natation – Le Tunisien Youssef Naffati remporte la médaille d’argent du 100 m nage avec palmes (bi-palmes), lors des championnats arabes et africains de la discipline organisés à Sharm Cheikh, en Egypte.

7 novembre : Taekwondo – Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg) et Chaima Toumi (-57 kg) décrochent l’or dans leurs catégories respectives aux championnats d’Afrique de taekwondo organisés les 5 et 6 novembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

8 novembre : Tennis de table – Le pongiste Wassim Essid remporte le bronze du simple U17 au tournoi de Slovaquie. 18 novembre : Tennis – Le Tunisien Malek Jaziri honoré par l’Association professionnelle de tennis, en marge du tournoi final de l’ATP organisé à Turin, et qui réunit les meilleurs joueurs de la saison. 19 novembre : Foot – La sélection tunisienne juniors remporte le Tournoi de l’Union Nord-Africaine de Football (natifs 2005-2006) après avoir battu son homologue égyptienne (4-2), en match comptant pour la quatrième et avant-dernière journée du Tournoi de l’Union Nord-Africaine de Football (natifs 2005-2006) disputé au stade de l’Ariana.

22 novembre:

Haltérophilie – L’haltérophile tunisienne Ghofrane Belkhir remporte le prix de meilleure sportive arabe en 2023 dans le cadre de la 12ème édition du Prix Mohamed Ben Rashid Al Maktoum pour la créativité sportive dont les résultats ont été révélés à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

24 novembre :

Hand – La sélection masculine tunisienne de handball remporte la première édition du championnat arabe cadets en battant son homologue saoudienne (28-24), en finale disputée vendredi à la salle de Mahdia.

25 novembre :

Tennis – La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, désignée meilleure sportive africaine par l’Union des confédérations sportives africaines (UCSA).

26 novembre :

Canoë Kayak – Le Tunisien Ghaylène Khattali assure sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, après avoir remporté la médaille d’or de l’épreuve de canoë (C1 1000 m) des championnats d’Afrique de canoë-kayak, organisés à Jabi Lake de Abuja, au Nigeria.

30 novembre :

Golf – La Tunisie récolte cinq médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze), lors du championnat arabe dames et jeunes de golf organisé à Ryadh, en Arabie Saoudite.

D E C E M B R E 4 décembre : Boxe – La Tunisienne Molka Khélifi décroche le bronze chez les 60 kg au championnat du monde de boxe juniors (filles et garçons), disputé en Arménie du 21 novembre au 4 décembre. 7 décembre : Natation – Le nageur tunisien Rami Rahmouni sacré champion d’Afrique du 400 m nage libre, lors des championnats d’Afrique des jeunes organisés du 6 au 9 décembre à l’Ile Maurice en remportant l’épreuve en 3 min 58 sec 44 cent.

Dopage – L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) accorde à la Tunisie un délai supplémentaire de 4 mois pour achever les procédures nécessaires au règlement de sa situation et finaliser le reste des procédures nécessaires à la conformité des normes nationales aux normes internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage.

9 décembre :

Bobsleigh – Les tunisiennes Beya Mokrani et Sophie Ghorbel spécialistes du Bobsleigh se qualifient pour les jeux olympiques de la jeunesse d’hiver prévus à Gangwon 2024, après avoir disputé la dernière course des qualifications en Autriche.

Lutte – La sélection tunisienne de lutte gréco-romaine remporte 8 médailles (2 or et 6 bronze) aux championnats arabes de lutte organisés à Baghdad, terminant ainsi deuxième derrière l’Irak.

16 décembre :

Basket – La Fédération Tunisienne de Basket-ball annonce la nomination du français Mehdy Mary à la tête de la sélection nationale seniors, en remplacement du Portugais Mario Palma.

17 décembre :

Cyclisme – La sélection tunisienne féminine juniors de cyclisme décroche la médaille d’argent du contre-la-montre par équipes, à Ryadh en Arabie Saoudite, pour le compte de la première journée des Championnats arabes de cyclisme sur route toutes catégories (15-23 décembre). 19 décembre : Volley – La sélection tunisienne de volley-ball cadets assure sa qualification pour le championnat du monde des jeunes 2024 (U17) en terminant à la troisième place du championnat d’Afrique de la catégorie organisé à Misrata (Libye). 20 décembre : Référendum de l’agence TAP – Mohamed Ayoub Hafnaoui et Ons Jabeur élus meilleurs sportifs de l’année 2023 et Montassar Talbi meilleur footballeur. En handisport, le titre de meilleurs sportifs paralympiques est revenu à Walid Ktila (hommes) et Raouaa Tlili (dames).

28 décembre :

Tennis – Le joueur de tennis tunisien, Aziz Dougaz (234e mondial) remporte le 3e championnat de l’élite arabe de tennis, organisé à Doha au Qatar après avoir battu en finale du tournoi le syrien Mohamed Hazem en deux sets (6-4, 6-2).