Alerte météo : vents violents et averses isolées ce soir

Ce soir, vendredi 22 décembre 2023, le temps se caractérise par des vents très forts et des averses dispersées, avec des nuages passagers dans la plupart des régions et parfois des averses localisées dans le nord-ouest, selon l’Institut national de la météorologie.

Les températures varient entre 12 et 16 degrés Celsius dans le nord et les régions orientales, et entre 6 et 10 degrés Celsius dans le reste du pays.

Des vents forts à très forts soufflent dans le nord et les hauteurs, tandis qu’ils sont modérés à relativement forts dans le reste du pays.