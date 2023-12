Tunisie – Alerte météo : Vents forts dans ces régions, aujourd’hui et demain

Les conditions météorologiques en Tunisie seront caractérisées, aujourd’hui jeudi et demain vendredi, par des vents forts à très forts dans le nord et le centre.

L’Institut national de météorologie a prévu, dans un bulletin publié ce jeudi matin, que la vitesse des vents variera entre 60 et 80 km/h et atteindra temporairement des rafales de 110 km/h, notamment dans la région du Sahel, dans le nord le plus extrême et dans les hauteurs des gouvernorats de Kasserine, Siliana, Zaghouan et Kairouan.

L’Institut a noté que l’intensité des vents diminuera progressivement à partir de l’après-midi du samedi 23 décembre 2023.