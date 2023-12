Garde nationale : trois terroristes arrêtés

Les unités du ministère de l’Intérieur ont arrêté trois terroristes recherchés pour appartenance à un groupe terroriste.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les unités d’investigation de la brigade de gendarmerie nationale de Tabarka et la section de prévention du terrorisme du district de gendarmerie nationale de Jendouba ont arrêté un individu recherché pour appartenance à un groupe terroriste et condamné à une peine de prison d’un an.

À Fouchana, des unités relevant de la direction de la lutte contre le terrorisme de la gendarmerie nationale d’El Aouina ont arrêté un individu recherché par plusieurs unités sécuritaires et judiciaires pour violence et appartenance à un groupe terroriste et condamné à une peine de prison d’un an.

Une patrouille relevant des unités d’investigation de la brigade de gendarmerie nationale de Nefta, district de Sousse, a également arrêté un individu recherché par plusieurs unités sécuritaires et judiciaires pour appartenance à un groupe terroriste et condamné à une peine de prison de trois mois.

Les mesures juridiques nécessaires ont été prises à leur encontre.