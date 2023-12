Douane : 463 millions de dinars de marchandises saisies en 2023

La valeur des marchandises saisies par les patrouilles de la douane, depuis le début de l’année jusqu’à fin novembre 2023, a atteint 463 millions de dinars (MD), a indiqué le porte-parole de la Direction générale des douanes, le colonel major Chokri Jabri.

Les marchandises saisies comprennent principalement, du prêt-à-porter, du tabac et des stupéfiants, a-t-il ajouté, lors d’une table ronde sur ” l’économie de l’ombre “, tenue à l’occasion de la clôture des travaux des Journées de l’Entreprise (les 7, 8 et 9 décembre 2023, à Sousse).

Plus de 2 millions de comprimés de stupéfiants, environ 500 kg de cannabis et plus de 302 kg de cocaïne ont été saisis par les différentes équipes douanières exerçant dans les postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes, ainsi que par les unités de la garde douanière et les équipes relevant de la direction des Enquêtes douanières “, a affirmé le responsable.

Et de rappeler que la direction douanière a acquis, au cours de l’année 2023, plusieurs équipements, facilitant la détection des marchandises de contrebande, et a approvisionné les agents de voitures 4×4 pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches de lutte contre la contrebande.

Des conventions de partenariat ont été, de même, conclus avec des partenaires relevant de filières de la sécurité, de la garde nationale et du département de contrôle d’impôts dans le but d’assurer un échange d’expériences entre les différents corps dans le domaine de la lutte contre la contrebande.

Jabri a annoncé, en outre, que la douane tunisienne renforcera, en 2024, ses prestations numériques, à travers le lancement de la conciliation électronique, qui permettra au citoyen de déposer une demande de conciliation, de recevoir la réponse par voie électronique, ainsi que de payer ses impôts et les amendes, à distance.Il a annoncé, également, que le nouveau Système d’Information Douanier ” SINDA 2″ entrera en vigueur à la fin de l’année 2025, rappelant que ce système permettra de numériser toutes les procédures douanières et les transactions menées avec les différentes structures.