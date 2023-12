France : Nantes met un terme à l’invincibilité de Nice, Lens enfonce Lyon

Pour la première sur le banc de Jocelyn Gourvennec, Nantes a infligé à Nice sa première défaite (1-0) de la saison lors de la 14e journée du championnat de France, qui a vu Lens enfoncer Lyon dernier de Ligue 1 (3-2).

Nice, qui était le seul club encore invaincu en Ligue 1, reste 2e derrière le PSG mais les Parisiens ont l’occasion de prendre quatre points d’avance en cas de victoire au Havre dimanche (13h00).

Avant le but de Florent Mollet samedi, les Aiglons n’avaient même jamais été menés au score cette saison, soit 13 matches et 24 minutes, effaçant le record de Bordeaux en 1984-85. Le gardien Marcin Bulka visait lui un autre record bordelais: celui d’invincibilité détenu par Gaëtan Huard, gardien de Bordeaux qui avait passé, entre décembre 1992 et avril 1993, plus de 13 matches (1.176 minutes) sans prendre de but.

Tout cela a donc volé en éclats samedi soir à la Beaujoire quand Nice a encaissé son cinquième but seulement cette saison.

Solidaire et s’appuyant sur son gardien Alban Lafont, le FC Nantes a ensuite tenu sa victoire pour se hisser à la 8e place (18 points).

Nommé mercredi, Gourvennec a réussi son baptême du feu face à la meilleure défense du championnat.

En fin d’après-midi, Lens avait repris des couleurs après sa déroute à Arsenal (6-0), synonyme d’élimination en Ligue des champions, en battant l’OL, qui vient se séparer de son entraîneur Fabio Grosso.

Cette victoire permet au club artésien de rester dans le bon wagon, à la sixième place (22 points) du championnat, à une longueur de Reims qui a battu Strasbourg vendredi soir (2-1) et de Lille qui reçoit Metz dimanche (17h05).

Avant de jouer contre Séville sa qualification en Ligue Europa le 12 décembre, Lens confirme son bon rythme après un début de saison très compliqué.

Après avoir essuyé quatre défaites et un nul lors des cinq premiers matches, les Sang et Or ont enchaîné neuf matches sans défaite et sont invaincus depuis leur revers contre Metz le 16 septembre.