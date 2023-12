Tunisie : accueil de blessés palestiniens du conflit avec Israël

La cellule permanente du ministère de la Santé chargée d’organiser et de suivre la mission de transport et d’accueil d’un certain nombre de blessés et de personnes blessées victimes de l’agression israélienne sanglante contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza pour y être soignés dans les établissements hospitaliers tunisiens, a tenu une réunion hier sous la supervision du ministre de la Santé, Ali Mrabet, au centre des opérations sanitaires stratégiques du ministère.

La réunion a été consacrée à l’examen des préparatifs médicaux et logistiques pour le transport et l’accueil des blessés et des personnes blessées palestiniennes dans les établissements hospitaliers tunisiens.

Le ministre de la Santé a souligné la bonne préparation pour répondre à tous les besoins des blessés et s’occuper de leurs accompagnateurs, et a également recommandé une bonne coordination entre tous les intervenants pour mener à bien cette mission dans les meilleures conditions.

Il est à noter que la réunion a été suivie de représentants de différentes parties concernées des ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, de la Santé, des Transports, de la Croix-Rouge tunisienne et du secteur privé des médecins et des pharmaciens.