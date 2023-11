Cadeau culturel : journée d’accès gratuit aux sites archéologiques et musées en Tunisie

L’Agence de sauvegarde du patrimoine et développement culturel a annoncé aujourd’hui, jeudi 30 novembre 2022, que l’accès à tous les sites archéologiques, monuments historiques, musées ouverts et relevant de sa compétence figurant sur la liste jointe sera gratuit le dimanche 3 décembre 2023. Cette mesure concerne les citoyens tunisiens ainsi que les étrangers munis d’une carte de séjour légitime en Tunisie.

L’Agence a précisé que l’entrée gratuite à ces sites sera disponible le premier dimanche de chaque mois, le 18 avril en commémoration de la Journée mondiale des sites et monuments, et le 18 mai à l’occasion de la Journée internationale des musées, ainsi que lors des jours fériés. Pour connaître la liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts, veuillez vous référer à la liste officielle fournie par l’Agence de sauvegarde du patrimoine et développement culturel.