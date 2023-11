Tunisie : deux personnes condamnées pour terrorisme ont été arrêtées

Le lundi 27 novembre 2023, des unités du corps de la Garde nationale tunisienne ont arrêté deux personnes condamnées pour terrorisme, l’une à un an et six mois de prison et l’autre à six ans de prison.

La première personne a été arrêtée par les unités de lutte contre le terrorisme de la Garde nationale maritime du Nord. Elle était recherchée par plusieurs unités de sécurité et juridictionnelles pour appartenance à un groupe terroriste.

La deuxième personne a été arrêtée par une patrouille conjointe des unités de renseignements de la Garde nationale de la région de Manouba et de la Direction de la lutte contre le terrorisme de la Garde nationale de Tunis. Elle était également recherchée pour appartenance à un groupe terroriste.

L’Administration générale de la Garde nationale a indiqué que les procédures légales appropriées ont été prises à leur encontre.