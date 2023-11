Football – Championnat de France : Le Paris SG bat Monaco 5-2 et conforte sa première place

Le Paris Saint-Germain a conforté sa première place en Ligue 1 en battant Monaco 5 buts à 2 en match d’ouverture de la treizième journée vendredi au Parc des Princes.

Paris, qui signe sa 9e victoire cette saison en L1, la 6e d’affilée, devance de quatre points Nice, qui reçoit Toulouse dimanche.

Les buts on été marqués par Gonçalo Ramos (18e), Kylian Mbappé (39e sur penalty), Ousmane Dembélé (70e), Vitinha (72e) et Randal Kolo Muani (90e+6) côté parisien et Takumi Minamino (22e) et Folarin Balogun (75e).