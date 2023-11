LCA (EST-ESS) : Un match important mais pas capital (Imed Ben Younes)

L’entraîneur de l’Etoile sportive du Sahel, Imed Ben Younes a affirmé compter sur l’ambition des jeunes éléments de sa formation pour décrocher la victoire demain samedi, lors de la confrontation avec l’Espérance sportive de Tunis pour le compte de la 1ere journée de la phase de poules (Groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique de football, à partir de 17h au stade de Radès.

S’exprimant vendredi, en conférence de presse d’avant-match, Ben Younes a déclaré que le match est, certes, important mais pas capital.

Et le coach d’indiquer que la phase de poules compte six matchs d’égale importance et que, de ce fait, la confrontation avec l’Espérance puise son importance dans son caractère historique en tant que clasico tunisien, mais sans véritable grand enjeu à ce stade de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football.

“La formation étoilée à ses traditions dans la compétition et demeure capable de briller malgré un effectif relativement jeune et n’ayant pas été étoffé par de nouvelles recrues”, a lancé Imed Ben Younes, assurant que les jeunes éléments ne sont pas moins capables de faire le succès de l’Etoile et à offrir un nouveau sacre continental à l’Etoile du Sahel dont le dernier titre africain remonte à 2007.

Interrogé sur la clé de la victoire, le coach étoilé, a expliqué que des petits détails détermineront le sort du match et que ses joueurs se doivent de faire preuve de concentration absolue tout au long de la rencontre, affirmant que l’équipe qui sera en meilleure forme physique remportera le match.

S’agissant des rapports qu’il peut avoir avec Tarek Thabet, Ben Younes a désigné le coach espérantiste de collègue et ami avec qui il avait déjà évolué en tant que joueur en sélection et en qui il voit un bon entraîneur du fait des résultats probants qu’il avait obtenu avec différents clubs en Tunisie et à l’étranger.