Le comité de pilotage de l’audit général des opérations d’intégration et de recrutement dans la fonction publique, les instances, les entreprises et les établissements publics, les sociétés à participation publique et toutes autres structures publiques effectuées entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021 s’est réuni lundi au palais du gouvernement de La Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Le chef du gouvernement a pris connaissance, à cette occasion, du déroulement de l’opération d’audit et des principales conclusions y afférentes. ll a souligné l’importance d’accélérer le rythme de travail et de respecter les délais fixés pour la mission, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Début octobre dernier, le président de la République Kaïs Saïed a, lors d’une rencontre avec le chef du gouvernement, appelé à accélérer les opérations d’audit afin de “purger l’administration de ceux qui ont été recrutés en dehors des cadres légaux”.

Le comité de pilotage des opérations d’audit est placé sous la tutelle de la Présidence du gouvernement.

Il comprend notamment trois magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier nommés par décret, membres. Le comité de pilotage désigne des comités d’audit, définit leurs missions, facilite leurs travaux et assure le suivi de leurs rapports.